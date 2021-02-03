Чуперка покинул ФК «Тамбов», в клубе осталось восемь футболистов

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Полузащитник Валерий Чуперка забрал документы из ФК «Тамбов» и стал свободным агентом.
Чуперка покинул ФК «Тамбов», в клубе осталось восемь футболистов
  • © РИА Новости / Александр Вильф

«Мы с Валерием Чуперкой сделали соглашение о расторжении контракта. Игрок покинул ФК «Тамбов». Больше новостей пока нет. Собрание, как и было запланировано, состоится 8 февраля», — приводит слова генерального директора клуба Ольги Коноваловой «Чемпионат».

После ухода Чуперки в клубе на контрактах остаётся лишь восемь игроков, двое из которых — вратари.

Ранее Слуцкий высказался о финансовых проблемах в ФК «Тамбов».

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