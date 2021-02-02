Слуцкий не считает неожиданностью финансовые проблемы в ФК «Тамбов»

Главный тренер казанского «Рубина» Леонид Слуцкий высказался о финансовых проблемах в ФК «Тамбов».

«Мы потеряли два очка с «Тамбовом» в первой части сезона. Но не думаю о том, что во втором круге с ними кому-то будет проще играть. У нас вышло так. Здесь вопрос не в этом. 84 предупреждения было сделано «Тамбову», что стадион не тот, город не тот и так далее. Это как часто службы не готовы к уборке снега в январе, то же самое происходит с «Тамбовом». Развалился не какой-то клуб, который был стабилен. На мой взгляд, всё к этому шло и ни для кого это не является секретом», — цитирует Слуцкого «Спорт-Экспресс».

По мнению главного тренера «Рубина», Российской премьер-лиге (РПЛ) следует ужесточить правила лицензирования клубов во избежание повторения подобной ситуации.

«Это говорит лишь о том, что РПЛ надо ужесточить правила лицензирования. Почему бы нам не взять другие страны как образец? В Англии и Нидерландах клубы перечисляют бюджет на сезон в федерацию до начала чемпионата. И у них не бывает, что зарплату не платят вовремя. Чтобы клубы допустили, они перечисляют деньги, а федерация уже делает выплаты через банковские структуры. Если не со всех клубов, то с таких, как «Тамбов», необходимо требовать дополнительных финансовых гарантий», — добавил Слуцкий.

Из-за долгов по зарплате в составе «Тамбова» осталось около девяти футболистов. Клуб рискует не доиграть нынешний чемпионат.

Ранее Слуцкий оценил потенциальный переход Промеса в «Спартак».