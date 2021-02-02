Слуцкий не считает неожиданностью финансовые проблемы в ФК «Тамбов»

Короткая ссылка
Главный тренер казанского «Рубина» Леонид Слуцкий высказался о финансовых проблемах в ФК «Тамбов».
Слуцкий не считает неожиданностью финансовые проблемы в ФК «Тамбов»
  • @fcrk
  • Twitter

«Мы потеряли два очка с «Тамбовом» в первой части сезона. Но не думаю о том, что во втором круге с ними кому-то будет проще играть. У нас вышло так. Здесь вопрос не в этом. 84 предупреждения было сделано «Тамбову», что стадион не тот, город не тот и так далее. Это как часто службы не готовы к уборке снега в январе, то же самое происходит с «Тамбовом». Развалился не какой-то клуб, который был стабилен. На мой взгляд, всё к этому шло и ни для кого это не является секретом», — цитирует Слуцкого «Спорт-Экспресс».

По мнению главного тренера «Рубина», Российской премьер-лиге (РПЛ) следует ужесточить правила лицензирования клубов во избежание повторения подобной ситуации. 

«Это говорит лишь о том, что РПЛ надо ужесточить правила лицензирования. Почему бы нам не взять другие страны как образец? В Англии и Нидерландах клубы перечисляют бюджет на сезон в федерацию до начала чемпионата. И у них не бывает, что зарплату не платят вовремя. Чтобы клубы допустили, они перечисляют деньги, а федерация уже делает выплаты через банковские структуры. Если не со всех клубов, то с таких, как «Тамбов», необходимо требовать дополнительных финансовых гарантий», — добавил Слуцкий.

Из-за долгов по зарплате в составе «Тамбова» осталось около девяти футболистов. Клуб рискует не доиграть нынешний чемпионат.

Ранее Слуцкий оценил потенциальный переход Промеса в «Спартак».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить