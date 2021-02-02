Слуцкий оценил потенциальный переход Промеса в «Спартак»

Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий оценил потенциальное возвращение голландского полузащитника Квинси Промеса в «Спартак».

«Когда я работал в Голландии, мы пересеклись. В том сезоне он выглядел так же, как в московском «Спартаке». Но сейчас прошёл год, я видел несколько матчей «Аякса»: он не играл или же проводил очень мало времени на поле. Я не верю, что футболист такого уровня может растерять свои качества и за короткий промежуток стать другим. Потому, думаю, если у него не будет проблем с мотивацией, то для нашего чемпионата это большой трансфер», — цитирует Слуцкого «Спорт-Экспресс».

В нынешнем сезоне Промес провёл за «Аякс» 24 матча, забив шесть мячей. Голландец выступал за «Спартак» с 2014 по 2018 год, став чемпионом России — 2017.

Ранее Боярский оценил возможный переход Промеса в «Спартак».