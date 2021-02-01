Боярский оценил возможный переход Промеса в «Спартак»

Известный актёр и болельщик петербургского «Зенита» Михаил Боярский поделился мнением по поводу возможного трансфера полузащитника амстердамского «Аякса» Квинси Промеса в московский «Спартак».

«Чем сильнее «Спартак», тем сложнее будет «Зениту». Сейчас ходят слухи о возможном уходе Сердара Азмуна, мы можем потерять наш козырь. А «Спартак» то и дело набирает хороших игроков. Мне кажется, руководству «Зенита» стоит задуматься над пополнением козырей, иначе «Спартак» убежит», — цитирует Боярского «Спорт-Экспресс».

До этого в «Спартаке» сообщили, что клуб близок к договорённости с «Аяксом» о трансфере Промеса.

Промес выступал за «Спартак» с 2014 по 2018 год, выиграл вместе с красно-белыми чемпионат России и Суперкубок страны. Он является лучшим бомбардиром команды за всю историю среди легионеров — на его счету 66 голов в 135 матчах. Кроме того, Промес отметился 33 результативными передачами.

В этом сезоне он провёл 25 матчей, забил шесть мячей и отдал один голевой пас.

Ранее Геннадий Орлов высказался о возможном возвращении Промеса в «Спартак».