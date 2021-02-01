Орлов высказался о возможном возвращении Промеса в «Спартак»

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Известный комментатор Геннадий Орлов поделился мнением по поводу возможного трансфера полузащитника амстердамского «Аякса» Квинси Промеса в московский «Спартак».
Орлов высказался о возможном возвращении Промеса в «Спартак»
  • РИА Новости

«Если он идёт в аренду, то в этот период наверняка будет стараться. Надо думать о том, почему он ушел. Значит, что-то не складывалось у него в «Аяксе». Если игрок на ходу, если он лидер, то кто от него откажется? Почему-то отдают его в аренду. Может быть, Промес хочет по-новому зажить. Конечно, это усиление для «Спартака» — это бесспорно», — цитирует Орлова РИА Новости.

При этом он отметил, что очень важно будет, в каком состоянии Промес приедет в Россию.

До этого в «Спартаке» сообщили, что клуб близок к договорённости с «Аяксом» о трансфере Промеса.

Промес выступал за «Спартак» с 2014 по 2018 год, выиграл вместе с красно-белыми чемпионат России и Суперкубок страны. Он является лучшим бомбардиром команды за всю историю среди легионеров — на его счету 66 голов в 135 матчах. Кроме того, Промес отметился 33 результативными передачами.

В этом сезоне он провёл 25 матчей, забил шесть мячей и отдал один голевой пас.

Ранее источник сообщил о подробностях переговоров о возможном трансфере Промеса в «Спартак».

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