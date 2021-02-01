Источник сообщил о подробностях переговоров о возможном трансфере Промеса в «Спартак»

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Стали известны подробности переговоров по поводу возможного перехода полузащитника амстердамского «Аякса» Квинси Промеса в московский «Спартак».
Источник сообщил о подробностях переговоров о возможном трансфере Промеса в «Спартак»
  • © Jasper Ruhe via www.imago-images/www.imago-images.de
  • globallookpress.com

Как сообщает «РБ-Спорт», при цене €10 млн за игрока «Аякс» хотел получить ещё €5—6 млн бонусов, что не устраивало «Спартак», так как в этом случае сделка выходила бы в €30 млн с учётом контракта и налогов.

Отмечается, что личный контракт с Промесом уже согласован. Соглашение будет рассчитано на 3,5 года, зарплата голландца составит €3,5 млн в год.

До этого в московском «Спартаке» сообщили, что российский клуб близок к договорённости с «Аяксом» о трансфере Промеса.

Промес выступал за «Спартак» с 2014 по 2018 год, выиграл вместе с красно-белыми чемпионат России и Суперкубок страны. Он является лучшим бомбардиром команды за всю историю среди легионеров — на его счету 66 голов в 135 матчах. Кроме того, Промес отметился 33 результативными передачами.

В этом сезоне он провёл 25 матчей, забил шесть мячей и отдал один голевой пас.

Ранее Промес опубликовал интригующий пост в Instagram.

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