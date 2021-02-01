Промес опубликовал интригующий пост в Instagram

Полузащитник амстердамского «Аякса» Квинси Промес опубликовал загадочный пост в сториз в своём Instagram.

«Может измениться путь, но не миссия», — написал Промес в сториз.

До этого в московском «Спартаке» сообщили, что российский клуб близок к договорённости с «Аяксом» о трансфере Промеса.

Промес выступал за «Спартак» с 2014 по 2018 год, выиграл вместе с красно-белыми чемпионат России и Суперкубок страны. Он является лучшим бомбардиром команды за всю историю среди легионеров — на его счету 66 голов в 135 матчах. Кроме того, Промес отметился 33 результативными передачами.

В этом сезоне он провёл 25 матчей, забил шесть мячей и отдал один голевой пас.

Ранее Рауль Рианчо заявил, что Промес будет отличным подкреплением сегодняшнему «Спартаку».