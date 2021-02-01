Рианчо: Промес будет отличным подкреплением сегодняшнему «Спартаку»

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Бывший тренер московского «Спартака» Рауль Рианчо высказал мнение по поводу возвращения в московский клуб голландского полузащитника Квинси Промеса, выступающего за амстердамский «Аякс».
Рианчо: Промес будет отличным подкреплением сегодняшнему «Спартаку»
  • Reuters

«Безусловно, это хорошая новость для «Спартака». Промес — это отличный и высококлассный игрок, я думаю, он будет отличным подкреплением сегодняшнему «Спартаку». При этом он сразу же покажет свой класс, ему не нужно время на адаптацию. Он хорошо знает российский футбол, поэтому пускай защитники соперников «Спартака» готовятся к несладкой жизни. Главное, чтобы Промес сразу же ощутил веру и уверенность от Тедеско, чтобы заиграть на своём уровне. У него огромный потенциал. Это футболист, который в игре один на один является одним из лучших», — цитирует Рианчо Sport24.

Испанский тренер и голландский футболист работали вместе в 2018 году в «Спартаке».

Ранее Губерниев высказался о возможном переходе Промеса.

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