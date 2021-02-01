Губерниев высказался о возможном переходе Промеса

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Известный спортивный комментатор Дмитрий Губерниев оценил возможный переход футболиста «Аякса» Квинси Промеса в «Спартак».
Губерниев высказался о возможном переходе Промеса
  • РИА Новости

«Если «Спартак» считает, что этот футболист его усилит, пусть покупает. Я считаю иначе. То, чем сейчас занимается «Спартак», называется «толочь воду в ступе». Тот Промес, который принёс чемпионство, был пять лет назад. Сейчас же он совершенно другой. Плюс у него были проблемы с законом. Если он хороший футболист, почему же его отпускают? Дай нам боже, что другим не гоже», — цитирует Губерниева «Спорт-Экспресс».

В нынешнем сезоне голландец провёл 25 матчей за «Аякс», забил шесть мячей и сделал одну результативную передачу.

Ранее Тихонов заявил, что для «Спартака» переход Промеса — настоящее усиление.

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