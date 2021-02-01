Тихонов: для «Спартака» переход Промеса — настоящее усиление

Бывший капитан московского «Спартака» Андрей Тихонов считает, что трансфер полузащитника «Аякса» Квинси Промеса поможет московскому клубу бороться за самые высокие места.

«Для «Спартака» этот переход — настоящее усиление. Самое главное, что это качественный игрок, который определённо поможет команде в борьбе за высокие места. Его очень любят болельщики, и это тоже важно. Конечно, существуют определённые риски, но когда осуществляется такой дорогой и громкий трансфер, то руководство клуба должно просчитывать это. Чисто по качеству — футболист сильный», — цитирует Тихонова «Спорт-экспресс».

В текущем сезоне Промес провёл в составе «Аякса» 19 матчей, в которых забил шесть мячей. Голландец уже выступал за «Спартак» с 2014 по 2018 год.

Ранее в «Спартаке» сообщили о том, что близки к договорённости по трансферу Промеса.