В «Спартаке» сообщили о том, что близки к договорённости по трансферу Промеса

Директор по связям с общественностью «Спартака» Антон Фетисов рассказал о статусе переговоров по поводу возвращения в московский клуб полузащитника Квинси Промеса, в настоящее время выступающего за «Аякс».

«Стороны близки к достижению договорённостей по условиям трансфера, а также личного контракта. Обсуждаются лишь юридические нюансы соглашения между клубами», — цитирует Фетисова Sport24.

Промес выступал за «Спартак» в период с 2014 по 2018 год, провёл 135 матчей, забил 66 мячей и отдал 33 результативные передачи. В сезоне-2016/17 выиграл с красно-белыми чемпионат России.

Ранее СМИ сообщили о прогрессе в переговорах «Спартака» и «Аякса» по Промесу.