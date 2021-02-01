В «Спартаке» сообщили о том, что близки к договорённости по трансферу Промеса

Короткая ссылка
Директор по связям с общественностью «Спартака» Антон Фетисов рассказал о статусе переговоров по поводу возвращения в московский клуб полузащитника Квинси Промеса, в настоящее время выступающего за «Аякс».
В «Спартаке» сообщили о том, что близки к договорённости по трансферу Промеса
  • РИА Новости
  • © Виталий Тимкив

«Стороны близки к достижению договорённостей по условиям трансфера, а также личного контракта. Обсуждаются лишь юридические нюансы соглашения между клубами», — цитирует Фетисова Sport24.

Промес выступал за «Спартак» в период с 2014 по 2018 год, провёл 135 матчей, забил 66 мячей и отдал 33 результативные передачи. В сезоне-2016/17 выиграл с красно-белыми чемпионат России.

Ранее СМИ сообщили о прогрессе в переговорах «Спартака» и «Аякса» по Промесу.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить