В «Спартаке» сообщили о том, что близки к договорённости по трансферу Промеса
- РИА Новости
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«Стороны близки к достижению договорённостей по условиям трансфера, а также личного контракта. Обсуждаются лишь юридические нюансы соглашения между клубами», — цитирует Фетисова Sport24.
Промес выступал за «Спартак» в период с 2014 по 2018 год, провёл 135 матчей, забил 66 мячей и отдал 33 результативные передачи. В сезоне-2016/17 выиграл с красно-белыми чемпионат России.
Ранее СМИ сообщили о прогрессе в переговорах «Спартака» и «Аякса» по Промесу.