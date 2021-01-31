СМИ сообщили о прогрессе в переговорах «Спартака» и «Аякса» по Промесу
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- globallookpress.com
Об этом сообщает AD.nl. По информации источника, соглашение пока не заключено, но это лишь вопрос времени с учётом прорыва в переговорах.
Промес выступал за «Спартак» с 2014 по 2018 год. За это время он провёл 135 матчей, забил 66 мячей и отдал 33 результативные передачи. В сезоне-2016/17 выиграл с красно-белыми чемпионат России.
Ранее в «Спартаке» сообщили, что в клубе нет чёткого дедлайна по переходу Промеса.