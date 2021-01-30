В «Спартаке» сообщили, что в клубе нет чёткого дедлайна по переходу Промеса

Директор департамента по связям с общественностью московского «Спартака» Антон Фетисов прокомментировал информацию, согласно которой сделка по переходу полузащитника амстердамского «Аякса» Квинси Промеса может быть завершена 31 января.

«Переговоры как велись, так и ведутся. Сделка состоится тогда, когда стороны придут к соглашению. С нашей стороны жёстких дедлайнов нет. Трансферное окно в России закрывается в конце февраля», — цитирует Фетисова РИА Новости.

Промес выступал за «Спартак» с 2014 по 2018 год, выиграл вместе с красно-белыми чемпионат России и Суперкубок страны. Он является лучшим бомбардиром команды за всю историю среди легионеров — на его счету 66 голов в 135 матчах. Кроме того, Промес отметился 33 результативными передачами.

В этом сезоне он провёл 25 матчей, забил шесть мячей и отдал один голевой пас.

Ранее нидерландские СМИ назвали возможную дату перехода Промеса в «Спартак».