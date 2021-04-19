Грамматиков объяснил, как появление Суперлиги повлияет на клубы с низкими доходами

Генеральный секретарь профсоюза футболистов и тренеров России Николай Грамматиков рассказал, как появление Суперлиги повлияет на распределение финансов в мировом футболе.

«Сегодняшний мировой футбол крайне неравномерен. В последние годы разрыв между богатыми клубами и всеми остальными только увеличивается, а привлекать спонсоров становится всё сложнее. Заметьте, Лига чемпионов болельщикам становится по-настоящему интересна только начиная с четвертьфиналов, где играют гранды. Более того, за редким исключением участники этой стадии практически не менялись», — заявил Грамматиков в интервью RT.

По его словам, бедные клубы продлевают своё существование за счёт доходов от Лиги чемпионов, а богатые вынуждены нести на себе бремя поддержания благосостояния более слабых соперников.

«То есть Суперлига фиксирует уже сложившийся статус-кво. А увеличение доходов грандов приведёт к финансовому перераспределению: одни получат больше возможностей покупать футболистов, другие будут получать за них деньги», — заключил эксперт.

О создании европейской Суперлиги стало известно накануне, когда 12 клубов официально объявили о намерении присоединиться к новому турниру. Его участниками станут «Арсенал», «Атлетико», «Барселона», «Интер», «Ливерпуль», «Манчестер Сити», «Манчестер Юнайтед», «Милан», «Реал», «Тоттенхэм», «Челси» и «Ювентус».

Ранее Грамматиков прокомментировал создание Суперлиги.