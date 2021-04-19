Сорокин рассказал, как проходило обсуждение Суперлиги на исполкоме УЕФА

Генеральный директор оргкомитета Евро-2020 в Санкт-Петербурге Алексей Сорокин рассказал, как прошло обсуждение создания Суперлиги на заседании исполкома Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

«На заседании исполкома ещё раз была утверждена позиция, которая сейчас превалирует в УЕФА. Речь о недопустимости раскола в европейском футболе. Александер Чеферин подчеркнул, что есть поддержка со стороны глав европейских государств, Еврокомиссии. Потому инициатива очень спорная, мягко говоря», — цитирует Сорокина «Чемпионат».

О присоединении к Суперлиге официально объявили: «Арсенал», «Тоттенхэм», «Челси», «Ливерпуль», «Манчестер Сити», «Манчестер Юнайтед», «Милан», «Интер», «Ювентус», «Барселона», мадридский «Реал» и «Атлетико». Президентом лиги стал Флорентино Перес, занимающий аналогичный пост в «Реале».

Ранее в УЕФА заявили о намерении не допустить «Реал», «Манчестер Сити» и «Челси» к полуфиналу ЛЧ.