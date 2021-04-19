В УЕФА намерены не допустить «Реал», «Манчестер Сити» и «Челси» к полуфиналу ЛЧ

Член исполнительного комитета Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Йеспер Мёллер заявил, что «Реал», «Манчестер Сити» и «Челси», принявшие решение присоединиться к проекту Суперлиги вопреки запрету организации, не примут участия в полуфиналах Лиги чемпионов этого сезона.

«Реал», «Манчестер Сити» и «Челси» уйдут. Я ожидаю, что это произойдёт в пятницу. А потом мы решим, как закончить Лигу чемпионов. В пятницу должно состояться внеочередное заседание исполнительного комитета. Я ожидаю, что эти 12 клубов будут исключены», — приводит слова Мёллера CBS Sports.

В случае исключения «Реала», «Манчестер Сити» и «Челси» единственным участником Лиги чемпионов останется французский ПСЖ.

В ночь с 18 на 19 апреля 12 топ-клубов Европы объявили о создании европейской футбольной Суперлиги. Основателями турнира стали «Арсенал», «Милан», «Атлетико», «Челси», «Барселона», «Интер», «Ювентус», «Ливерпуль», «Манчестер Сити», «Манчестер Юнайтед», «Реал» и «Тоттенхэм».

Ранее Румменигге выразил сомнение в том, что создание Суперлиги решит финансовые проблемы топ-клубов.