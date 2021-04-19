Румменигге сомневается, что создание Суперлиги решит финансовые проблемы топ-клубов

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Председатель правления «Баварии» Карл-Хайнц Румменигге прокомментировал отказ мюнхенского клуба войти в число основателей европейской футбольной Суперлиги.
Румменигге сомневается, что создание Суперлиги решит финансовые проблемы топ-клубов
  • Reuters

«Бавария» не участвовала в планах по созданию Суперлиги. Мы уверены, что нынешнее положение в футболе гарантирует серьёзный фундамент. «Бавария» приветствует реформы Лиги чемпионов, поскольку мы считаем, что это правильный шаг для развития европейского футбола. Не думаю, что Суперлига решит финансовые проблемы европейских клубов, вызванные коронавирусом. Всем европейским клубам скорее стоило бы работать вместе, чтобы убедиться, что зарплаты футболистов и выплаты агентам соответствуют доходам, чтобы сделать европейский футбол более рациональным», — приводит слова Румменигге Twitter Bayern & Germany.

В ночь с 18 на 19 апреля 12 топ-клубов Европы объявили о создании европейской футбольной Суперлиги. Основателями турнира стали «Арсенал», «Милан», «Атлетико», «Челси», «Барселона», «Интер», «Ювентус», «Ливерпуль», «Манчестер Сити», «Манчестер Юнайтед», «Реал» и «Тоттенхэм». 

Ранее Черчесов заявил, что создание Суперлиги может разрушить систему управления мирового футбола.

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