Черчесов: создание Суперлиги может разрушить систему управления в мировом футболе

Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов высказался о создании европейской футбольной Суперлиги.

«Идея организации турнира с участием сильнейших европейских клубов не является новой. Смысл подобных соревнований понятен и привлекателен исключительно для самих клубов-участников. Но возникает слишком много вопросов, решить которые очень непросто, если учитывать интересы всех сторон. В мировом футболе уже сложилась чёткая система управления: ФИФА, УЕФА, национальные федерации, футбольные клубы. Создание Суперлиги эту систему может разрушить. Сборных изменения тоже коснутся, поскольку топовые клубы практически на 100% укомплектованы игроками национальных команд. Мировую футбольную семью всегда отличали единство и консолидация. Сейчас очень важно сохранить эти принципы. Если же будут предлагаться какие-то изменения в системе проведения соревнований, то вносить их необходимо исключительно в рамках существующей модели управления под контролем ФИФА и УЕФА. В противном случае в футбольном сообществе произойдёт раскол, от которого не выиграет никто», — цитирует Черчесова пресс-служба сборной России.

Накануне организаторы европейской футбольной Суперлиги объявили об официальном создании нового турнира. Участниками турнира стали «Арсенал», «Атлетико», «Барселона», «Интер», «Ливерпуль», «Манчестер Сити», «Манчестер Юнайтед», «Милан», «Реал», «Тоттенхэм», «Челси» и «Ювентус». Возглавит Суперлигу Флорентино Перес, занимающий аналогичную должность в «Реале».

Ранее сообщалось, что FIFPro встанет на защиту игроков клубов Суперлиги в случае угроз от УЕФА.