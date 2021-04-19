FIFPro встанет на защиту игроков клубов Суперлиги в случае угроз от УЕФА

Международная федерация ассоциаций профессиональных футболистов (FIFPro) заявила. что будет защищать игроков, представляющих клубы Суперлиги, если им будут угрожать запретами на участие в международных соревнованиях.

«Игроков по-прежнему используют в качестве активов и рычагов давления на эти переговоры. Это неприемлемо для FIFPro, для 60 тыс. футболистов, которых мы представляем. Мы будем решительно выступать против мер каждой из сторон, которые будут препятствовать правам футболистов, — таких как исключение из национальных сборных. Данное решение вызывает у игроков и профсоюзов множество опасений и вопросов относительно его влияния не только на культурную самобытность футбола, но и (в большей степени) на карьеру игроков», — гласит сообщение FIFPro.

Президент УЕФА Александер Чеферин заявил, что футболисты из клубов Суперлиги будут лишены возможности выступать за свои национальные команды на турнирах организации.

В ночь с 18 на 19 апреля стало известно о формировании европейской футбольной Суперлиги, в которую вошли «Арсенал», «Челси», «Ливерпуль», «Манчестер Сити», «Манчестер Юнайтед», «Тоттенхэм», «Реал», «Барселона», «Атлетико», «Милан», «Интер» и «Ювентус».

Ранее УЕФА утвердил реформу клубных турниров с сезона-2024/25.