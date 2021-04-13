СМИ: Аллегри дал совет президенту «Ювентуса» избавиться от Роналду перед своей отставкой

Бывший главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри дал совет президенту клуба Андреа Аньелли избавиться от нападающего Криштиану Роналду перед своей отставкой.

Как сообщает Football Italia, Аллегри перед своим уходом из клуба в 2019 году выразил мнение в разговоре с Аньели, что Роналду стоит покинуть команду.

«Избавься от Роналду, он не даёт команде и клубу расти», — сказал Аллегри.

Роналду перешёл в «Ювентус» в 2018 году. Всего он провёл за команду 126 матчей, забил 97 мячей и отдал 22 результативные передачи.

Ранее нынешний тренер «Ювентуса» Андреа Пирло высказался о брошенной футболке Роналду после матча с «Дженоа».