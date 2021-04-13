СМИ: Аллегри дал совет президенту «Ювентуса» избавиться от Роналду перед своей отставкой

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Бывший главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри дал совет президенту клуба Андреа Аньелли избавиться от нападающего Криштиану Роналду перед своей отставкой.
СМИ: Аллегри дал совет президенту «Ювентуса» избавиться от Роналду перед своей отставкой
  • Reuters

Как сообщает Football Italia, Аллегри перед своим уходом из клуба в 2019 году выразил мнение в разговоре с Аньели, что Роналду стоит покинуть команду.

«Избавься от Роналду, он не даёт команде и клубу расти», — сказал Аллегри. 

Роналду перешёл в «Ювентус» в 2018 году. Всего он провёл за команду 126 матчей, забил 97 мячей и отдал 22 результативные передачи.

Ранее нынешний тренер «Ювентуса» Андреа Пирло высказался о брошенной футболке Роналду после матча с «Дженоа».

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