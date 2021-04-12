Пирло высказался о брошенной футболке Роналду после матча с «Дженоа»

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Главный тренер туринского «Ювентуса» Андреа Пирло прокомментировал поведение нападающего команды Криштиану Роналду после матча 30-го тура итальянской Серии А с «Дженоа».
Пирло высказался о брошенной футболке Роналду после матча с «Дженоа»
  • Reuters

«Это нормально. Роналду — чемпион, и он всегда хочет оставить свой след. Не думаю, что клуб оштрафует Криштиану. Он был расстроен, как и другие футболисты», — цитирует Пирло Sky Sport Italia.

Встреча проходила на стадионе «Альянц — Ювентус» в Турине и завершилась со счётом 3:1. После игры Роналду бросил свою футболку на газон.

В нынешнем сезоне Серии A Роналду принял участие в 27 матчах, забил 25 мячей и сделал три результативные передачи.

После 30 туров «Ювентус» набрал 62 очка и расположился на третьем месте в таблице Серии А.

Ранее сообщалось, что «Аталанта» победила «Фиорентину» в матче Серии А.

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