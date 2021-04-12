Пирло высказался о брошенной футболке Роналду после матча с «Дженоа»
- Reuters
«Это нормально. Роналду — чемпион, и он всегда хочет оставить свой след. Не думаю, что клуб оштрафует Криштиану. Он был расстроен, как и другие футболисты», — цитирует Пирло Sky Sport Italia.
Встреча проходила на стадионе «Альянц — Ювентус» в Турине и завершилась со счётом 3:1. После игры Роналду бросил свою футболку на газон.
В нынешнем сезоне Серии A Роналду принял участие в 27 матчах, забил 25 мячей и сделал три результативные передачи.
После 30 туров «Ювентус» набрал 62 очка и расположился на третьем месте в таблице Серии А.
Ранее сообщалось, что «Аталанта» победила «Фиорентину» в матче Серии А.