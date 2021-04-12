«Аталанта» победила «Фиорентину» в Серии А , Миранчук вышел на замену на последних минутах

Бергамская «Аталанта» одержала победу над флорентийской «Фиорентиной» в матче 30-го тура итальянской Серии А.

Встреча, прошедшая во Флоренции, завершилась со счётом 3:2 в пользу гостей.

Победу «Аталанте» принесли два гола Дувана Сапаты, отличившегося на 13-й и 40-й минутах, и мяч Йосипа Иличича, реализовавшего пенальти на 70-й минуте. Алексей Миранчук вышел на замену на 86-й минуте, но не отличился результативными действиями.

За «Фиорентину» дважды забил Душан Влахович — на 57-й и 66-й минутах. Александр Кокорин в заявку на матч не попал.

«Аталанта» с 61 очком занимает четвёртое место в турнирной таблице Серии А. «Фиорентина» с 30 очками — 15-я.

В других матчах игрового дня «Рома» победила «Болонью» (1:0), «Наполи» взял верх над «Сампдорией» (2:0), «Лацио» обыграл «Верону» (1:0), а «Торино» одержал победу над «Удинезе» (1:0).

Ранее сообщалось, что «Ювентус» одолел «Дженоа» в 30-м туре Серии A.