СМИ: Роналду может перейти в «Манчестер Юнайтед» или ПСЖ

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Португальский нападающий туринского «Ювентуса» Криштиану Роналду может покинуть команду во время летнего трансферного окна.
СМИ: Роналду может перейти в «Манчестер Юнайтед» или ПСЖ
  • © Reuters

Как сообщает Tuttosport, если «Ювентус» по итогам сезона не попадёт в Лигу чемпионов, то Роналду может перейти в «Манчестер Юнайтед» или «Пари Сен-Жермен».

Контракт нападающего с туринским клубом заканчивается в 2022 году.

В нынешнем сезоне португалец провёл 29 матчей в итальянской Серии А, забил 25 мячей и отдал три результативные передачи.

Ранее сообщалось, что Роналду готов на понижение оклада ради возвращения в «Манчестер Юнайтед».

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