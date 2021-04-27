СМИ: Роналду может перейти в «Манчестер Юнайтед» или ПСЖ

Португальский нападающий туринского «Ювентуса» Криштиану Роналду может покинуть команду во время летнего трансферного окна.

Как сообщает Tuttosport, если «Ювентус» по итогам сезона не попадёт в Лигу чемпионов, то Роналду может перейти в «Манчестер Юнайтед» или «Пари Сен-Жермен».

Контракт нападающего с туринским клубом заканчивается в 2022 году.

В нынешнем сезоне португалец провёл 29 матчей в итальянской Серии А, забил 25 мячей и отдал три результативные передачи.

Ранее сообщалось, что Роналду готов на понижение оклада ради возвращения в «Манчестер Юнайтед».