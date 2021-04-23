СМИ: Роналду готов на понижение оклада ради возвращения в МЮ

Португальский нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду может продолжить карьеру в «Манчестер Юнайтед».

Об этом сообщает La Gazzetta dello Sport. По информации источника, 36-летний португалец не против возвращения в «Манчестер Юнайтед», за который выступал с 2003 по 2009 год. Ради этого футболист согласен на понижение зарплаты, но не готов получать менее €20 млн.

В нынешнем сезоне Роналду провёл 38 матчей во всех турнирах, в которых забил 32 мяча и отдал пять результативных передач.

Ранее Перес заявил, что не видит смысла в возвращении Роналду в «Реал».