Перес заявил, что не видит смысла в возвращении Роналду в «Реал»

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Президент мадридского «Реала» Флорентино Перес исключил возможность возвращения в команду португальского форварда «Ювентуса» Криштиану Роналду.
Перес заявил, что не видит смысла в возвращении Роналду в «Реал»
  • © REUTERS/Massimo Pinca

«Криштиану не вернётся в «Реал». Я люблю его, но это не имеет смысла», — заявил Перес в интервью El Chiringuito.

Контракт 36-летнего Роналду с «Ювентусом» действует до 30 июня 2022 года.

Ранее Перес раскритиковал УЕФА за реформу Лиги чемпионов.

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