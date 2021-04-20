Перес раскритиковал УЕФА за реформу Лиги чемпионов

Президент мадридского «Реала» Флорентино Перес критически высказался о новом формате проведения Лиги чемпионов УЕФА.

«Новый формат Лиги чемпионов — нечто абсурдное. Поймите, создание Суперлиги — это не мой личный интерес. Я не владелец мадридского «Реала», а президент клуба, который принадлежит его членам. Всё, чего я хочу, — это спасти футбол. Мы боремся за будущее футбола. Я не понимаю тот формат, над которым сейчас работает УЕФА. Это не принесёт дохода, необходимого для спасения футбола. В УЕФА и ФИФА не должны злиться. Мы хотим начать свой турнир как можно быстрее», — сказал Перес в интервью El Chiringuito.

В ночь с 18 на 19 апреля «Реал», «Барселона», «Ювентус», «Ливерпуль», «Манчестер Сити», «Манчестер Юнайтед», «Милан», «Челси», «Арсенал», «Атлетико», «Интер» и «Тоттенхэм» объявили о создании Суперлиги. Старт турнира запланирован на август 2021 года.

УЕФА, в свою очередь, объявил об изменении формата еврокубков с сезона-2024/25. Количество участников Лиги чемпионов увеличится с 32 до 36. Большая часть изменений касается группового этапа турнира.

Ранее глава Суперлиги пообещал, что игроки команд — участниц турнира будут допущены к ЧМ и ЧЕ.