Перес раскритиковал УЕФА за реформу Лиги чемпионов

Короткая ссылка
Президент мадридского «Реала» Флорентино Перес критически высказался о новом формате проведения Лиги чемпионов УЕФА.
Перес раскритиковал УЕФА за реформу Лиги чемпионов
  • © REUTERS/Juan Medina

«Новый формат Лиги чемпионов — нечто абсурдное. Поймите, создание Суперлиги — это не мой личный интерес. Я не владелец мадридского «Реала», а президент клуба, который принадлежит его членам. Всё, чего я хочу, — это спасти футбол. Мы боремся за будущее футбола. Я не понимаю тот формат, над которым сейчас работает УЕФА. Это не принесёт дохода, необходимого для спасения футбола. В УЕФА и ФИФА не должны злиться. Мы хотим начать свой турнир как можно быстрее», — сказал Перес в интервью El Chiringuito.

В ночь с 18 на 19 апреля «Реал», «Барселона», «Ювентус», «Ливерпуль», «Манчестер Сити», «Манчестер Юнайтед», «Милан», «Челси», «Арсенал», «Атлетико», «Интер» и «Тоттенхэм» объявили о создании Суперлиги. Старт турнира запланирован на август 2021 года.

УЕФА, в свою очередь, объявил об изменении формата еврокубков с сезона-2024/25. Количество участников Лиги чемпионов увеличится с 32 до 36. Большая часть изменений касается группового этапа турнира.

Ранее глава Суперлиги пообещал, что игроки команд — участниц турнира будут допущены к ЧМ и ЧЕ.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить