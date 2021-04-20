Глава Суперлиги пообещал, что игроки команд-участниц турнира будут допущены к ЧМ и ЧЕ

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Президент мадридского «Реала» Флорентино Перес, возглавивший Суперлигу, выразил уверенность в том, что футболисты из клубов-участников нового турнира не будут отстранены от участия на Евро-2020 и чемпионате мира-2022, несмотря на соответствующие угрозы со стороны УЕФА и ФИФА.
Глава Суперлиги пообещал, что игроки команд-участниц турнира будут допущены к ЧМ и ЧЕ
  • © REUTERS/Juan Medina

«Футболисты из клубов-участников Суперлиги не будут отстранены от Евро-2020 и чемпионата мира. Я гарантирую это. Они могут быть уверены в этом на 100%. Также клубы-участники Суперлиги не будут отстранены от внутренних чемпионатов. Суперлига заменит Лигу чемпионов», — цитирует Переса журналист Николо Скира в Twitter.

В ночь с 18 на 19 апреля «Реал», «Барселона», «Ювентус», «Ливерпуль», «Манчестер Сити», «Манчестер Юнайтед», «Милан», «Челси», «Арсенал», «Атлетико», «Интер» и «Тоттенхэм» объявили о создании Суперлиги. Её старт запланирован на август 2021 года.

Ранее президент «Реала» Перес объяснил причину создания Суперлиги.

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