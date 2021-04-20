Президент «Реала» Перес объяснил причину создания Суперлиги

Президент мадридского «Реала» Флорентино Перес заявил, что создание Суперлиги связано с падением доходов топ-клубов.

«Топ-клубы Англии, Италии и Испании должны были найти выход из ужасной ситуации, в которой они оказались. Когда у вас нет дохода, кроме телевидения, то лучший способ изменить это — начать играть более привлекательные матчи. С этого мы и начали работу. Пришли к выводу, что с Суперлигой вместо Лиги чемпионов в середине недели мы сумеем ограничить потери в доходах. Футбол должен развиваться, как бизнес. Нужно адаптироваться к тому времени, в котором мы живём. Сейчас интерес к футболу падает, надо что-то предпринимать. Молодёжь больше не увлечена футболом так, как раньше. Необходимо что-то менять, чтобы сделать его более привлекательным. Это похоже на 50-е годы, когда появился Кубок европейских чемпионов. Людям сначала не понравилось, но всё меняется. Что привлекает внимание? Когда большие клубы играют друг против друга, это приносит доход. Всё, что я делаю, идёт на пользу футболу. Идея состоит в том, чтобы спасти футбол», — сказал Перес в интервью испанскому телевидению.

В ночь с 18 на 19 апреля стало известно о формировании европейской футбольной Суперлиги. Помимо «Реала», в новый турнир вошли «Арсенал», «Челси», «Ливерпуль», «Манчестер Сити», «Манчестер Юнайтед», «Тоттенхэм», «Барселона», «Атлетико», «Милан», «Интер» и «Ювентус». Президентом новой организации стал сам Перес, который занимает аналогичный пост в мадридском клубе.

Ранее сообщалось, что в «Аяксе» выразили разочарование от решения топ-клубов Европы о создании Суперлиги.