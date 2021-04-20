В «Аяксе» выразили разочарование от решения топ-клубов Европы о создании Суперлиги

Генеральный директор амстердамского «Аякса» Эдвин Ван дер Сар выступил с заявлением относительно создания европейской футбольной Суперлиги.

«Аякс» полностью озадачен и разочарован объявлением о создании Суперлиги. Мы поддерживаем новую схему еврокубков, предложенную УЕФА, которая была подтверждена в понедельник. Работая в Ассоциации европейских клубов (ECA), я в течение нескольких лет участвовал в обсуждениях нового формата клубных соревнований УЕФА. Мы думали, что нашли решение с помощью так называемой швейцарской модели, которая предусматривает больше международных соревнований для большего числа команд. Мы очень разочарованы тем внезапным поворотом, который сделали представители некоторых ведущих клубов. Это очень угрожает всему европейскому футболу», — цитирует слова Ван дер Сара пресс-служба «Аякса».

В ночь с 18 на 19 апреля стало известно о формировании Европейской Суперлиги, в которую вошли «Арсенал», «Челси», «Ливерпуль», «Манчестер Сити», «Манчестер Юнайтед», «Тоттенхэм», «Реал», «Барселона», «Атлетико», «Милан», «Интер» и «Ювентус». Президентом новой организации стал Флорентино Перес, который занимает аналогичный пост в мадридском клубе.

Ранее «Севилья» раскритиковала планы топ-клубов Европы о создании Суперлиги.