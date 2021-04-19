«Севилья» раскритиковала планы топ-клубов Европы о создании Суперлиги
- Reuters
«Турнир, в котором есть частные приглашения для участников, идёт вразрез с духом спорта и духом самого футбола. Отсутствие соревновательности абсолютно противоречит нашей ДНК «Никогда не сдаваться». Более того, создание Суперлиги послужит лишь эгоистичным интересам по обогащению клубов-учредителей, которые и так имеют большие бюджеты по сравнению с остальными командами. Это истощит как футбол в целом, так и команды, не состоящие в Суперлиге», — гласит заявление клуба.
От Испании учредителями Суперлиги выступили «Атлетико», «Барселона» и мадридский «Реал». Эти три команды лидируют в Примере в текущем сезоне. Следом за ними идёт «Севилья».
Ранее сообщалось, что Суперлига направит приглашения «Баварии», дортмундской «Боруссии» и ПСЖ.