«Севилья» раскритиковала планы топ-клубов Европы о создании Суперлиги

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Испанская «Севилья» выпустила заявление, в котором говорится о «полном неприятии» Суперлиги как турнира.
«Севилья» раскритиковала планы топ-клубов Европы о создании Суперлиги
  • Reuters

«Турнир, в котором есть частные приглашения для участников, идёт вразрез с духом спорта и духом самого футбола. Отсутствие соревновательности абсолютно противоречит нашей ДНК «Никогда не сдаваться». Более того, создание Суперлиги послужит лишь эгоистичным интересам по обогащению клубов-учредителей, которые и так имеют большие бюджеты по сравнению с остальными командами. Это истощит как футбол в целом, так и команды, не состоящие в Суперлиге», — гласит заявление клуба

От Испании учредителями Суперлиги выступили «Атлетико», «Барселона» и мадридский «Реал». Эти три команды лидируют в Примере в текущем сезоне. Следом за ними идёт «Севилья».

Ранее сообщалось, что Суперлига направит приглашения «Баварии», дортмундской «Боруссии» и ПСЖ.

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