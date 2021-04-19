Источник: Суперлига направит приглашения «Баварии», дортмундской «Боруссии» и ПСЖ

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Мюнхенская «Бавария», дортмундская «Боруссия» и парижский ПСЖ ещё могут присоединиться к новому проекту — европейской футбольной Суперлиге.
Источник: Суперлига направит приглашения «Баварии», дортмундской «Боруссии» и ПСЖ
  • Reuters

Об этом сообщает Der Spiegel. По информации источника, немецкие клубы имеют ещё 30 дней для вступления в Суперлигу, а французский ПСЖ — 14. Соответствующие приглашения в Суперлигу будут направлены клубам в ближайшее время.

О присоединении к Суперлиге официально объявили такие клубы, как «Арсенал», «Тоттенхэм», «Челси», «Ливерпуль», «Манчестер Сити», «Манчестер Юнайтед», «Милан», «Интер», «Ювентус», «Барселона», мадридский «Реал» и «Атлетико». Президентом новой организации стал Флорентино Перес, занимающий аналогичный пост в королевском клубе.

Ранее сообщалось, что «Ювентус», «Интер» и «Милан» не хотят покидать Серию А, несмотря на участие в Суперлиге.

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