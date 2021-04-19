СМИ: «Ювентус», «Интер» и «Милан» не хотят покидать Серию А, несмотря на участие в Суперлиге

«Ювентус», «Милан» и «Интер» хотят продолжить своим выступления в серии А, несмотря на участие в новом турнире — европейской футбольной Суперлиге.

Об этом сообщает Sky Sport Italia. Клубы объявили о своих намерениях остаться в лиге на экстренной встрече команд Серии А.

В ночь с 18 на 19 апреля стало известно о формировании Суперлиги, в которой будут участвовать «Арсенал», «Челси», «Ливерпуль», «Манчестер Сити», «Манчестер Юнайтед», «Тоттенхэм», «Реал», «Барселона», «Атлетико», «Милан», «Интер» и «Ювентус».

УЕФА, в свою очередь, угрожает, что клубам и футболистам, которые будут участвовать в Суперлиге, будет запрещено выступать во всех остальных турнирах под их эгидой, включая национальные чемпионаты, также первенства мира и Европы.

Ранее Сорокин рассказал, как проходило обсуждение Суперлиги на исполкоме УЕФА.