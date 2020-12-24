«Интер» выставил Эриксена на трансфер

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Спортивный директор миланского футбольного клуба «Интер» Пьеро Аузилио заявил, что полузащитник команды Кристиан Эриксен выставлен на трансфер.
«Интер» выставил Эриксена на трансфер
  • Reuters

«Эриксен находится в списке лиц, выставленных на трансфер. Он изо всех сил пытался стать частью команды, но ничего не вышло. Это просто объективный факт. Так сложилась ситуация. Будет справедливым, если он перейдёт туда, где сможет играть более регулярно», — цитирует Аузилио Football Italia

Эриксен перешёл в «Интер» в январе 2020 года из лондонского «Тоттенхэма». В нынешнем сезоне он провёл 12 матчей и не отметился результативными действиями.

Ранее сообщалось, что «Интер» обыграл «Верону» и возглавил Серию А.

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