Кошмарный сон «Ромы» в Манчестере и проваленный дебют «Арсенала» в Вильярреале: чем запомнились полуфиналы Лиги Европы

«Манчестер Юнайтед» и «Вильярреал» добились домашних побед в первых полуфинальных матчах плей-офф Лиги Европы сезона-2020/21. Коллектив Уле-Гуннара Сульшера разгромил «Рому» со счётом 6:2, а главным героями встречи стали оформившие дубли Эдинсон Кавани и Бруну Фернандеш. В свою очередь, новая команда Унаи Эмери с минимальным преимуществом обыграла его бывших подопечных — «Арсенал», при этом оба клуба завершали матч вдесятером из-за удалений Этьена Капу и Дани Себальоса.

Фернандеш и Кавани разгромили обескровленную травмами «Рому»

С 1997 года «Манчестер Юнайтед» безукоризненно выступал в полуфинальных стадиях еврокубков, играя на своём поле. После давнишнего минимального поражения от дортмундской «Боруссии» семь матчей манкунианцы не знали неудач. И после того как в самом дебюте встречи с «Ромой» потянул мышцу атакующий полузащитник гостей Жордан Верету, продление этой серии, вероятно, виделось англичанам делом простым.

«Да мы это одной правой!» — описал бы задачу Бруну Фернандеш, когда лёгким движением ноги на девятой минуте выводил МЮ вперёд, завершая трёхходовку с участием Поля Погба и Эдинсона Кавани. Но после взятия ворот португальцу было не до разговоров: он упивался счастьем от первого гола, забитого на «Олд Траффорд» с февраля, и десятым результативным действием в турнире по системе «гол + пас».

Однако матч развивался совершенно по другому сценарию: сначала четвёртый пенальти в сезоне «привёз» Погба — и позволил Лоренцо Пеллегрини наказать француза за игру рукой в штрафной площади. А затем с передачи итальянца отличился Эдин Джеко, для которого гол стал восьмым в десяти матчах против манкунианцев. Шесть из них пришлись на «Олд Траффорд», причём были забиты боснийцем за разные клубы («Вольфсбург», «Манчестер Сити» и «Рому») в разных турнирах и в трёх разных десятилетиях.

Спасательный круг МЮ бросил неугомонный Фернандеш. Правда, чтобы накопить силы, ему пришлось потратить не только перерыв, но и десять минут перед паузой. Однако временное исчезновение португальца с радаров того стоило. Сразу же после возвращения коллективов на поле Бруну словно нажал кнопку «буст» — и англичане начали перемещаться по полю вслед за лидером практически на сверхзвуковой скорости.

Это впоследствии и привело к разгрому итальянцев, оформленному всего за полчаса. Сначала португалец помог отличиться Кавани, затем организовал предголевой пас на уругвайца, взяв в партнёры Аарона Ван Биссаку, продолжил избиение гостей голом с пенальти собственного исполнения, а подвёл черту образцовым кроссом точнёхонько на голову Погба.

Впрочем, то, что итальянцы развалились как карточный домик, — заслуга не только лидера МЮ. Римлян жесточайше подкосили травмы, поскольку вслед за Верету они ещё в первом тайме потеряли основного голкипера Пау Лопеса и защитника Леонардо Спинаццолу. Их сменщики оказались ниже классом, да и с напряжением матча не совладали. В результате структура игры римлян просела, а индивидуальные ошибки привели к поражению, которое, вероятно, будут вспоминать так же часто, как и 1:7 в рамках ЛЧ-2007.

До поставленной поколением предшественников планки британцы не добрали самую малость: вслед за шестым мячом Мэйсона Гринвуда на 86-й минуте (его сделал диагональным пасом Кавани, принявший участие с учётом заработанного 11-метрового в пяти голевых атаках) хозяева испортили ещё несколько перспективных подходов. Но, думается, это вряд ли всерьёз их огорчило: «Манчестер» одержал шестую победу в восьми встречах с «Ромой» и практически наверняка гарантировал себе участие в финальном матче Лиги Европы, намеченном на 26 мая.

«Вильярреал» продлил победную серию в Европе до девяти матчей

20 лет бывшие наставники «Арсенала» не встречались лицом к лицу с бывшими подопечными, чтобы проверить, как изменилась команда без их твёрдой руки. И вот Унаи Эмери наконец-то пошёл по стопам Джорджа Грэма и его «Тоттенхэма» — правда, вместо АПЛ поводом для свидания стал матч Лиги Европы. Полуфинал любимого турнира (испанец побеждал в нём больше всех — трижды) специалист преодолевал и с «Арсеналом». Но тогда, в сезоне-2018/19, его коллектив рассматривался как фаворит в гонке за трофей. Сейчас же «Вильярреал» котировался ниже соперника и выглядел Золушкой на фоне британских богатеев королевских кровей.

Однако принц и нищий столь быстро поменялись ролями, что многие даже не успели осознать рокировку статусов. Ману Тригейрос после передачи Самуэля Чуквуезе отличился уже на пятой минуте — и стал автором самого быстрого мяча, отправленного в ворота «Арсенала» в европейских соревнованиях за последние пять лет. А в середине тайма добытый испанцами стандарт привёл к удвоению преимущества: Рауль Альбиоль довёл до ума угловой, замкнув скидку от Жерара Морено. Ассист форварда был ожидаем: во всех предыдущих матчах, когда он появлялся на поле со стартовых минут в ЛЕ, он отличался голом либо пасом.

Команде Микеля Артеты для спасения ситуации требовалось добавить в скорости и вариативности действий на чужой половине. Но прессинг гостей убивала несогласованность, а остроту передач — мелкий брак. Отчасти это объяснялось выбором базовой тактики: в составе преобладали игроки-разрушители (главный тренер отказался от чистых форвардов, выставив на острие Николя Пепе), тогда как в середине поля банально не хватало количества исполнителей, чтобы ставить испанцев в тупик. К тому же Артета тянул с перестроениями, искренне веря в то, что Мартин Эдегор всё же добудет англичанам момент-другой.

Ожидания оправдались ещё до перерыва, вот только отличиться «Арсенал» так и не смог. Фол Хуана Фойта португальский рефери Артур Соареш Диаш изначально классифицировал как пенальти. Но затем вмешательство VAR лишило «канониров» права на удар с 11-метровой отметки.

Как выяснилось позднее, то был единственно реальный опасный момент, придуманный гостями. На 73-й минуте лондонцы, зайдя в созидательный тупик, просто скопировали его, вынудив Тригейроса сфолить. В дело также включился VAR, но уже с благоприятным исходом для «Арсенала», после чего Пепе забил шестой мяч в международном сезоне.

Сказать, что гол сподвиг англичан активизироваться — покривить душой. Ведь к тому моменту они уже четверть часа играли в меньшинстве из-за удаления Дани Себальоса за две жёлтые карточки. Соответственно, Артета дал резонную команду сесть глубже, минимизировать риски и выжидать ошибок соперника — вдруг «Вильярреал» подарит ничью. Испанцы столь щедрого подарка не сделали.

Но приятный бонус Артете всё же подбросили: второе предупреждение, полученное на 80-й минуте, вычеркнуло Этьена Капу из списка участников ответного матча. Тем не менее Эмери покидал стадион с улыбкой: вместе с «Манчестер Сити» его команда остаётся непобеждённой в еврокубках-2020/21 — и поедет в Северный Лондон с пониманием превосходства над соперником и по счёту, и по качеству игры.