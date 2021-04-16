«Вильярреал» и МЮ — единственные полуфиналисты ЛЕ, не проигравшие ни одного матча в турнире
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Подопечные Уная Эмери, одержали 11 побед в 12 матчах и ещё одну игру завершили вничью — с израильским «Маккаби» — в рамках четвёртого тура группового этапа.
В свою очередь, «Манчестер Юнайтед», попавший в Лигу Европы после вылета из Лиги чемпионов, в шести матчах одержал четыре победы и дважды сыграл вничью — с «Реал Содьедад» и «Миланом».
Другие полуфиналисты, «Арсенал» и «Рома», имеют на своём счету по одному поражению — от «Олимпиакоса» (0:1 в первой игре 1/8 финала) и софийского ЦСКА (3:1 в шестом туре группового этапа).
Ранее стали известны пары полуфиналистов Лиги Европы УЕФА сезона-2020/21.