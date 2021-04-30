Кавани стал вторым самым возрастным автором дубля в полуфиналах еврокубков

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Уругвайский форвард английского «Манчестер Юнайтед» Эдинсон Кавани стал вторым самым возрастным автором дубля на полуфинальной стадии европейских клубных турниров.
Кавани стал вторым самым возрастным автором дубля в полуфиналах еврокубков
  • Reuters

Уругвайский нападающий дважды поразил ворота римской «Ромы» в первом матче 1/2 финала Лиги Европы в возрасте 34 года 74 дня.

Рекордсменом по данному показателю является Филлип Коку, забивший два мяча в составе ПСВ в ответном матче полуфинала Лиги чемпионов с «Миланом» в сезоне-2004/05 в возрасте 34 года 187 дней.

Ранее сообщалось, что МЮ разгромил «Рому» в первом матче 1/2 финала ЛЕ благодаря дублям Фернандеша и Кавани.

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