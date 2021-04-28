Идеальный дриблинг Пулишича и 71-й гол Бензема: как «Реал» и «Челси» сыграли вничью в первом полуфинале Лиги чемпионов

Мадридский «Реал» и лондонский «Челси» не выявили победителя в первом полуфинальном матче Лиги чемпионов. Встреча на стадионе «Альфредо ди Стефано» завершилась со счётом 1:1. На 14-й минуте хавбек гостей Кристиан Пулишич обыграл вышедшего из ворот Тибо Куртуа и послал мяч в сетку, став первым американцем, отличившимся на этой стадии турнира. А спустя четверть часа Карим Бензема сравнял счёт после розыгрыша углового, забив свой 71-й мяч в ЛЧ и поднявшись на четвёртое место в списке лучших бомбардиров в истории турнира.

Первое в истории Лиги чемпионов противостояние «Реала» и «Челси» имело множество подтекстов задолго до последних событий, но внезапное создание и крах европейской футбольной Суперлиги (ESL) поспособствовали появлению ещё одного. Пусть лондонцы последними из представителей АПЛ заявили об отказе от участия в Суперлиге, но именно они стали своего рода виновниками приостановки реализации проекта, идеологом которого является президент мадридцев Флорентино Перес. И глава «сливочных» наверняка был бы рад, если бы его футболисты отомстили соперникам за демарш и одержали уверенную победу на стадионе «Альфредо ди Стефано».

До настоящего момента «Реал» по-прежнему не вышел из состава участников Суперлиги, что грозило ему не только возможным отстранением от еврокубков на будущий сезон, но и серьёзными последствиями уже в грядущем матче. По информации испанских СМИ, в команде якобы всерьёз опасались давления со стороны судей, обусловленного намерением УЕФА свести счёты с королевским клубом за попытку организовать новый турнир. Правда, главный тренер Зинедин Зидан не подтвердил подобные слухи и выразил мнение, что судейская бригада во главе с голландцем Данни Маккели будет добросовестно выполнять свою работу.

Помимо темы ESL в преддверии игры было достаточно интриг. Тибо Куртуа впервые встречался с бывшим клубом, и компанию ему мог составить другой экс-футболист «Челси», Эден Азар. Особенным этот матч был и для Томаса Тухеля, гордо носящего звание самого неудобного противника для Зидана. До настоящего момента коллективы этих наставников четырежды соперничали друг с другом, и подопечные француза ни разу не оказывались сильнее (три ничьих и одно поражение).

Однако с ходу ставить крест на перспективах «Реала» не стоило. Зидан уже давно заслужил звание короля ключевых матчей и по ходу нынешнего сезона неоднократно это доказывал. В связи с этим крайний интерес вызывал тактический план и игровая схема мадридцев. В итоге француз вновь удивил своим решением отзеркалить схему соперника и выйти с тремя центральными защитниками. В отсутствие Серхио Рамоса и Ферлана Менди связку в центре обороны составили Рафаэль Варан, Начо Фернандес и Эдер Милитао, а роль латералей исполнили Марсело и Дани Карвахаль.

Что касается Тухеля, то немецкий специалист обошёлся без сюрпризов. Вместо получившего повреждение Матео Ковачича в центре полузащиты расположился Н'Голо Канте, а атакующее трио составили Мейсон Маунт, Кристиан Пулишич и Тимо Вернер. При этом в запасе остались Хаким Зиеш и Кай Хаверц, выходивший на поле в двух четвертьфинальных играх с «Порту».

По первым минутам могло сложиться впечатление, что судья немного предвзято относится к хозяевам. Несколько раз Марсело довольно жёстко толкнули руками, но Маккели никак не отреагировал на действия синих. Но со временем стало понятно, что дело не в симпатиях рефери, а в установленной им планке допустимых единоборств. Голландец позволял футболистам жёстко вести борьбу за мяч и не торопился свистеть.

Во многом именно это поспособствовало тому, что уже на десятой минуте гости чуть было не открыли счёт. Очередная потеря испанцев привела к контратаке «Челси», которую здорово развил Маунт. Англичанин исполнил подачу в штрафную на Пулишича, тот головой скинул на одиноко стоявшего Вернера, но Тимо в очередной раз напомнил о своих проблемах с реализацией. Немец пробил не лучшим образом и оставил Куртуа шанс спасти ворота. Бельгиец им воспользовался и сотворил очередное чудо, парировав удар ногой.

Но уже спустя четыре минуты «Челси» всё же добился желаемого. Форварды «Реала» не стали прессинговать Антонио Рюдигера и поплатились за это. Немец заметил рывок Пулишича и забросил мяч точно за спину располагавшимся в линию защитникам оппонента. Кристиан получил пас в штрафной, издевательски уложил на газон Куртуа и открыл счёт, став первым американцем, забившим в полуфинале Лиги чемпионов.

Вплоть до конца тайма в глаза бросалось, насколько неуютно «Реал» чувствует себя в обороне. Марсело регулярно недорабатывал в защите, а зоны полуфлангов и вовсе казались самыми уязвимыми в построениях Зидана. Те же Пулишич и Вернер имели не один шанс увеличить преимущество «Челси» в счёте, но не хватало либо точности, либо расторопности. Мадридцы же гораздо бережнее отнеслись к своим моментам и воспользовались вторым из них. Роль бомбардира на себя вновь взял Карим Бензема. Сначала он «обокрал» Рюдигера и пробил в штангу, а затем всё же отличился после углового. Каземиро и Милитао выиграли две верховые дуэли подряд, а француз подработал мяч и вколотил его в сетку ворот. Для Бензема этот гол стал 71-м в Лиге чемпионов, что позволило ему сравняться по этому показателю с другой легендой «сливочных» — Раулем.

На фоне сверхинтенсивного дебюта первого тайма начало второго получилось гораздо менее богатым на события. Зидан внёс солидные корректировки в игру подопечных, после чего «Реал» стал гораздо больше контролировать мяч, а количество ошибок в обороне свелось к минимуму. Неизменным оставался лишь проливной дождь, явно мешавший футболистам показать всё своё мастерство.

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Судя по всему, полное отсутствие остроты у ворот противника не устраивало ни одного из тренеров, поэтому оба одновременно решили прибегнуть к заменам. Но если Зидан ограничился выведением на поле Азара, то Тухель бросил в бой сразу троих футболистов. Дуэт Пулишич — Вернер сменили Хаверц и Зиеш, а вместо подуставшего Сесара Аспиликуэты вышел Рис Джеймс.

Однако эти перестановки никак не повлияли на ход встречи. «Реал» чуть больше владел мячом и сумел немного сократить отставание по числу ударов. Если после первых 45 минут «Челси» вёл со счётом 8:3, то по итогам матча это соотношение стало 12:10. При этом хозяевам больше не удалось побеспокоить Менди, а автором единственного попадания в створ остался тот же Бензема. Тем не менее один острый момент у ворот гостей всё же возник — и снова после стандарта. К мячу поочерёдно приложились Карим и Марсело, но на пути оказались защитники.

Последние минуты матча оба коллектива откровенно доигрывали. Зидан выпустил на поле Марко Асенсио, Альваро Одриосоле и Родриго, но ни один из них не оказал значительного влияния на ход встречи. «Реал» и «Челси» сыграли вничью и оставили определение финалиста Лиги чемпионов до ответной встречи.