Неймар подтвердил, что близок к продлению контракта с ПСЖ

Бразильский форвард французского «Пари Сен-Жермен» Неймар рассказал о ходе переговоров с клубом о продлении контракта.

«Мы с ПСЖ ведём переговоры. Давления нет, вопрос почти улажен. Я не чувствую напряжения. Я тут по-настоящему счастлив», — приводит слова Неймара Get French Football News.

29-летний бразилец играет за ПСЖ с 2017 года. В его активе 84 гола и 50 голевых передач в 109 матчах за парижский клуб, в составе которого он трижды выиграл Лигу 1, по два раза — Кубок и Суперкубок Франции и ещё один раз — Кубок французской лиги.

Ранее Неймар оценил шансы ПСЖ выиграть Лигу чемпионов.