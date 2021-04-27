Бензема сравнялся с Раулем по голам в Лиге чемпионов
- Reuters
Гол лондонскому «Челси» на 29-й минуте первого матча 1/2 финала стал для 33-летнего Бензема 71-м за карьеру в Лиге чемпионов.
Таким образом, он вышел на четвёртое место в истории турнира по данному показателю, сравнявшись с легендой «Реала» Раулем.
Рекордсменами Лиги чемпионов по голам являются Криштиану Роналду (134), Лионель Месси (120) и Роберт Левандовски (73).
Ранее сообщалось, что Кристиан Пулишич стал первым американцем, забившим в полуфинале ЛЧ.