Бензема сравнялся с Раулем по голам в Лиге чемпионов

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Французский нападающий мадридского «Реала» Карим Бензема вышел на четвёртое место по голам в Лиге чемпионов УЕФА.
Бензема сравнялся с Раулем по голам в Лиге чемпионов
  • Reuters

Гол лондонскому «Челси» на 29-й минуте первого матча 1/2 финала стал для 33-летнего Бензема 71-м за карьеру в Лиге чемпионов.

Таким образом, он вышел на четвёртое место в истории турнира по данному показателю, сравнявшись с легендой «Реала» Раулем.

Рекордсменами Лиги чемпионов по голам являются Криштиану Роналду (134), Лионель Месси (120) и Роберт Левандовски (73).

Ранее сообщалось, что Кристиан Пулишич стал первым американцем, забившим в полуфинале ЛЧ.

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