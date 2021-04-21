Английский акцент: как выход клубов АПЛ из состава участников привёл к приостановке проекта Суперлиги

Руководство европейской футбольной Суперлиги (ESL) официально объявило о временной приостановке реализации проекта после того, как шестеро представителей АПЛ сообщили о выходе из состава участников турнира. В организации пояснили, что теперь необходимо внести определённые изменения в модель соревнований, но заверили, что не намерены ставить на них крест.

Проект европейской футбольной Суперлиги (ESL) отложен на неопределённый срок. В руководстве нового турнира сообщили, что в связи со сложившимися обстоятельствами вынуждены рассмотреть шаги по изменению формата соревнований. При этом организаторы отметили, что не собираются окончательно ставить крест на перспективах данного первенства.

«Европейская Суперлига убеждена, что нынешний статус-кво в европейском футболе нужно менять. Мы предлагаем новое европейское соревнование, поскольку существующая система не работает. Цель нашей инициативы — дать спорту развиваться, генерируя ресурсы и стабильность для всей футбольной пирамиды, в том числе помогая преодолевать финансовые трудности, с которыми из-за пандемии сталкивается всё футбольное сообщество. Кроме того, эта инициатива обеспечит существенно расширенные солидарные выплаты всем заинтересованным сторонам в сфере футбола», — сообщили в пресс-службе ESL.

Ключевую роль в данном вопросе сыграло решение всех шести английских клубов выйти из состава Суперлиги. За последние сутки «Манчестер Юнайтед», «Манчестер Сити», «Ливерпуль», «Арсенал», «Тоттенхэм» и «Челси» объявили о намерении отказаться от данной инициативы. Причём первыми об этом сообщили в пресс-службе «горожан».

«Футбольный клуб «Манчестер Сити» подтверждает, что он официально запустил процедуру выхода из планирования европейской Суперлиги», — говорится на сайте клуба.

В руководстве ESL не стали скрывать, что отказ от участия в проекте английских клубов оказал важнейшее влияние на развитие ситуации. Но при этом заверили, что считают проект Суперлиги соответствующим законам и намерены в будущем продолжить работу по его реализации.

«Несмотря на объявленный уход английских клубов, которых склонили к таким решениям за счёт оказанного на них давления, мы убеждены, что наша инициатива всецело соответствует европейским правовым нормам и правилам, что и было продемонстрировано сегодня решением суда, которое защищает Суперлигу от действий третьих сторон. С учётом сложившихся обстоятельств мы вновь продумаем самые подходящие шаги для переосмысления проекта, неизменно помня о наших задачах: дарить болельщикам наилучшие по мере возможности впечатления и добиваться при этом расширения солидарных выплат для всего футбольного сообщества», — добавили боссы ESL.

Стоит отметить, что представителям АПЛ пришлось столкнуться с серьёзными трудностями после того, как они сообщили о своём желании вступить в Суперлигу. И речь здесь идёт не только о недовольстве болельщиков, руководства чемпионата Англии, местного футбольного союза, а также жёсткой критике со стороны Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА). Свою негативную позицию по отношению к этому выразил ряд спортсменов. В частности, игроки «Ливерпуля» опубликовали на своих страницах в Instagram сообщение, в котором выступили против создания нового турнира.

Однако неодобрение футболистов — не единственные сложности, с которыми пришлось столкнуться лидерам АПЛ, в частности «Ливерпулю». Так, швейцарская компания по производству часов Tribus разорвала спонсорский контракт с действующим чемпионом Англии на фоне информации о его вступлении в ESL. В организации опубликовали сообщение в Twitter и заявили, что являются частью преданной семьи фанатов красных и не могут поддержать стремление владельцев клуба стать участниками нового соревнования. Вероятно, всё это вкупе и заставило мерсисайдцев изменить своё мнение и выйти из состава учредителей турнира.

«ФК «Ливерпуль» может подтвердить, что наше участие в инициативе по формированию европейской Суперлиги прекращено. На днях клуб получил обращения от различных ключевых заинтересованных сторон — как внутренних, так и внешних. Мы им признательны за ценные замечания», — сообщили в пресс-службе действующих чемпионов Англии.

На попятную пошёл и ещё один клуб, считавшийся одним из основных сторонников образования Суперлиги в Англии. «Манчестер Юнайтед» также прислушался к мнению большинства и отказался от данной затеи. Причём пока сложно сказать, как это отразится на команде в долгосрочной перспективе. Так, уже появилась информация, что акции «красных дьяволов» серьёзно просели, а семья Глейзеров готова продать контрольный пакет акций 20-кратного чемпиона страны. И это не считая скорого ухода исполнительного директора Эда Вудворда, что также связывают с неудавшимся запуском нового европейского турнира.

«Манчестер Юнайтед не будет участвовать в европейской Суперлиге. Мы внимательно выслушали мнение наших болельщиков, правительства Великобритании и других ключевых заинтересованных сторон. Мы по-прежнему обязуемся сотрудничать с другими представителями футбольного сообщества для поиска надёжных решений долгосрочных проблем в данном виде спорта», — говорится в пресс-релизе.

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Мнение команд из северо-западной Англии разделили и столичные коллективы. «Челси», «Арсенал» и «Тоттенхэм» не стали выделяться на фоне остальных и также оставили идею выступления в закрытой европейской лиге. При этом изначально считалось, что именно «аристократы» первыми покинут число учредителей Суперлиги, но в итоге они сделали это после главных конкурентов по АПЛ. Фанаты синих устроили настоящий бунт у стадиона «Стэмфорд Бридж», а успокаивать болельщиков пришлось легенде клуба Петру Чеху, в настоящее время занимающему пост технического и спортивного советника.

Пресс-служба «Арсенала» опубликовала развёрнутое открытое письмо, в котором назвала вступление в ESL ошибкой и извинилась за неё перед болельщиками. Тем не менее боссы «канониров» заверили, что руководствовались исключительно заботой о клубе. В свою очередь, выход «Тоттенхэма» из Суперлиги прокомментировал лично владелец Дэниел Леви.

«Беспокойство и недовольство, вызванные инициативой о европейской Суперлиге, вызывают у нас сожаление. Нам было важно, чтобы наш клуб принял участие в создании возможной новой структуры, намеренной повысить финансовую дисциплину и финансовую устойчивость и при этом значительно увеличить поддержку, оказываемую футбольной пирамиде в целом. Мы считаем, что нам нельзя стоять на месте и что в нашем виде спорта следует регулярно переосмысливать соревнования и вопросы управления, чтобы всеми нами любимая игра продолжала развиваться и радовать болельщиков по всему миру. Хотим поблагодарить всех наших поклонников, которые поделились своими взвешенными мнениями», — озвучил позицию «Тоттенхэма» Леви.

Новость об отказе клубов АПЛ от выступления в Суперлиге вызвала одобрение как со стороны футбольных чиновников, так и правительства Великобритании. Премьер-министр Борис Джонсон назвал подобное решение «абсолютно правильным», а в руководстве Футбольной ассоциации Англии (FA) восхитились тем, как данное событие объединило всех болельщиков.

Однако в СМИ появилась информация, что демарш грандов АПЛ может быть связан не столько с желанием быть ближе к фанатам, сколько с удовлетворением финансовых аппетитов. По сведениям Mundo Deportivo, УЕФА предложил английским топ-командам солидные суммы денег за выход из состава Суперлиги. Издание не сообщает, контактировал ли союз с коллективами из Серии А, но уверенно заявляет, что клубам испанской Ла Лиги гонорар не обещали. Якобы в организации считают их инициаторами создания ESL, а президента «Реала» Флорентино Переса — главным идеологом.

На данный момент ни один из испанских клубов не заявил о своём решении отказаться от создания Суперлиги, однако ходят слухи, что в скором времени по пути представителей АПЛ последует один из лидеров первенства Италии. По информации The Athletic, «Милан» уже вышел из числа основателей турнира, однако официального подтверждения от самих россонери пока не последовало.