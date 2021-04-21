Официально объявлено о приостановке европейской футбольной Суперлиги

Европейская Суперлига выступила с официальным заявлением о приостановке нового турнира.

«Европейская Суперлига убеждена, что нынешний статус европейского футбола должен измениться. Мы предлагаем новый европейский конкурс, потому что существующая система не работает. Наше предложение направлено на то, чтобы позволить спорту развиваться, генерируя ресурсы и стабильность для всей футбольной пирамиды, в том числе помогая преодолеть финансовые трудности, испытываемые всем футбольным сообществом в результате пандемии», — цитирует заявление Суперлиги журналист Роб Харрис в Twitter.

В Суперлиге сообщают, что, несмотря на объявленный уход английских клубов, вынужденных принимать такие решения из-за давления на них, они убеждены, что их предложение полностью соответствует европейскому законодательству и правилам, как это было продемонстрировано решением суда о защите Суперлиги от действий третьих лиц.

Также в заявлении говорится, что в Суперлиге пересмотрят наиболее подходящие шаги по изменению проекта.

Напомним, что организаторы европейской футбольной Суперлиги объявили об официальном формировании нового турнира. Участники турнира — «Арсенал», «Атлетико», «Барселона», «Интер», «Ливерпуль», «Манчестер Сити», «Манчестер Юнайтед», «Милан», «Реал», «Тоттенхэм», «Челси» и «Ювентус». Президентом Суперлиги стал Флорентино Перес, занимающий аналогичную должность в «Реале».

Позже в СМИ появилась информация, что «Арсенал», «Атлетико», «Барселона», «Ливерпуль», «Манчестер Сити», «Манчестер Юнайтед» и «Челси» приняли решение покинуть состав участников Суперлиги.

Ранее президент УЕФА поблагодарил «Манчестер Сити» за выход из Суперлиги.