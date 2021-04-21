Президент УЕФА поблагодарил «Манчестер Сити» за выход из Суперлиги

Президент Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Александр Чеферин прокомментировал выход «Манчестер Сити» из европейской Суперлиги.

«Я рад снова приветствовать «Манчестер Сити» в европейской футбольной семье. Они проявили большой интеллект, прислушавшись к многочисленным призывам — в первую очередь своих болельщиков», — цитирует Чеферин журналист Роб Харрис в Twitter.

Президент УЕФА заявил, что «Манчестер Сити» — это реальный актив для футбола, и отметил, что он рад работать с ними для лучшего будущего европейского футбола.

Напомним, что организаторы европейской футбольной Суперлиги объявили об официальном формировании нового турнира. Участники турнира — «Арсенал», «Атлетико», «Барселона», «Интер», «Ливерпуль», «Манчестер Сити», «Манчестер Юнайтед», «Милан», «Реал», «Тоттенхэм», «Челси» и «Ювентус». Президентом Суперлиги стал Флорентино Перес, занимающий аналогичную должность в «Реале».

Позже в СМИ появилась информация, что «Арсенал», «Атлетико», «Барселона», «Ливерпуль», «Манчестер Сити», «Манчестер Юнайтед» и «Челси» приняли решение покинуть состав участников Суперлиги.

Ранее сообщалось, что европейская футбольная Суперлига отменена.

Также стало известно, что «Челси» может отказаться от участия в Суперлиге.