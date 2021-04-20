Источник: «Челси» может отказаться от участия в Суперлиге
- Reuters
Как сообщает журналист Дэн Роан в Twitter, «Челси» готовит документы для того, чтобы выйти из состава участников Суперлиги.
Напомним, что организаторы европейской футбольной Суперлиги объявили об официальном формировании нового турнира. Участники турнира — «Арсенал», «Атлетико», «Барселона», «Интер», «Ливерпуль», «Манчестер Сити», «Манчестер Юнайтед», «Милан», «Реал», «Тоттенхэм», «Челси» и «Ювентус». Президентом Суперлиги стал Флорентино Перес, занимающий аналогичную должность в «Реале».
Ранее сообщалось, что болельщики «Челси» попросили Абрамовича отказаться от Суперлиги.