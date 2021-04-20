Болельщики «Челси» попросили Абрамовича отказаться от Суперлиги

Болельщики «Челси» обратились к владельцу лондонского клуба Роману Абрамовичу перед матчем 32-го тура Английской премьер-лиги с «Брайтоном» с просьбой отказаться от участия в европейской Суперлиге.

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