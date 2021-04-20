Болельщики «Челси» попросили Абрамовича отказаться от Суперлиги
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Болельщики собрались вокруг стадиона «Стэмфорд Бридж» с плакатами «Роман, поступи правильно» и «RIP, футбол. 1863—2021».
Матч «Челси» — «Брайтон» состоится 20 апреля в 22:00 мск.
Напомним, что организаторы европейской футбольной Суперлиги объявили об официальном формировании нового турнира. Участники турнира — «Арсенал», «Атлетико», «Барселона», «Интер», «Ливерпуль», «Манчестер Сити», «Манчестер Юнайтед», «Милан», «Реал», «Тоттенхэм», «Челси» и «Ювентус». Президентом Суперлиги стал Флорентино Перес, занимающий аналогичную должность в «Реале».
Ранее сообщалось, что 55 ассоциаций — членов УЕФА подписали декларацию против Суперлиги.