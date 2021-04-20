55 ассоциаций-членов УЕФА подписали декларацию против Суперлиги

55 ассоциаций-членов Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) единогласно одобрили декларацию против европейской Суперлиги.

Как сообщает пресс-служба УЕФА, полная формулировка заявления будет опубликована на сайте организации 20 апреля.

Напомним, что организаторы европейской футбольной Суперлиги объявили об официальном формировании нового турнира. Участники турнира — «Арсенал», «Атлетико», «Барселона», «Интер», «Ливерпуль», «Манчестер Сити», «Манчестер Юнайтед», «Милан», «Реал», «Тоттенхэм», «Челси» и «Ювентус». Президентом Суперлиги стал Флорентино Перес, занимающий аналогичную должность в «Реале».

Ранее сообщалось, что один из английских клубов задумался о выходе из Суперлиги.