55 ассоциаций-членов УЕФА подписали декларацию против Суперлиги
- Reuters
Как сообщает пресс-служба УЕФА, полная формулировка заявления будет опубликована на сайте организации 20 апреля.
Напомним, что организаторы европейской футбольной Суперлиги объявили об официальном формировании нового турнира. Участники турнира — «Арсенал», «Атлетико», «Барселона», «Интер», «Ливерпуль», «Манчестер Сити», «Манчестер Юнайтед», «Милан», «Реал», «Тоттенхэм», «Челси» и «Ювентус». Президентом Суперлиги стал Флорентино Перес, занимающий аналогичную должность в «Реале».
Ранее сообщалось, что один из английских клубов задумался о выходе из Суперлиги.