СМИ: Один из английских клубов задумался о выходе из Суперлиги

Образованная накануне европейская футбольная Суперлига может в скором времени лишиться одного из своих 12 участников.

Об этом сообщает The Times. По информации источника, один из английских клубов, присоединившихся к новому турниру, раздумывает над выходом из Суперлиги. Руководство клуба, название которого пока не уточняется, озадачено гневной реакцией своих болельщиков. Некоторые из управленцев сомневаются, что стоит идти против мнения собственных фанатов.

В Суперлигу вошли шесть английских клубов: «Манчестер Сити», «Манчестер Юнайтед», «Ливерпуль», «Челси», «Арсенал» и «Тоттенхэм». 19 апреля болельщики мерсисайдцев устроили протестную акцию возле домашнего стадиона команды. Кроме шести английских клубов, о присоединении к Суперлиге объявили «Милан», «Атлетико», «Барселона», «Интер», «Ювентус» и мадридский «Реал».

Ранее глава УЕФА подтвердил намерение не допустить игроков клубов Суперлиги к участию в Евро-2020 и ЧМ-2022.