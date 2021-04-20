СМИ: Один из английских клубов задумался о выходе из Суперлиги

Короткая ссылка
Образованная накануне европейская футбольная Суперлига может в скором времени лишиться одного из своих 12 участников.
СМИ: Один из английских клубов задумался о выходе из Суперлиги
  • Reuters

Об этом сообщает The Times. По информации источника, один из английских клубов, присоединившихся к новому турниру, раздумывает над выходом из Суперлиги. Руководство клуба, название которого пока не уточняется, озадачено гневной реакцией своих болельщиков. Некоторые из управленцев сомневаются, что стоит идти против мнения собственных фанатов.

В Суперлигу вошли шесть английских клубов: «Манчестер Сити», «Манчестер Юнайтед», «Ливерпуль», «Челси», «Арсенал» и «Тоттенхэм». 19 апреля болельщики мерсисайдцев устроили протестную акцию возле домашнего стадиона команды. Кроме шести английских клубов, о присоединении к Суперлиге объявили «Милан», «Атлетико», «Барселона», «Интер», «Ювентус» и мадридский «Реал». 

Ранее глава УЕФА подтвердил намерение не допустить игроков клубов Суперлиги к участию в Евро-2020 и ЧМ-2022.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить