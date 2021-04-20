Глава УЕФА подтвердил намерение не допустить игроков клубов Суперлиги к участию на Евро-2020 и ЧМ-2022

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Президент Союза европейских футбольных ассоциации Александер Чеферин подтвердил, что игроки клубов европейской Суперлиги не смогут представлять свои национальные команды в турнирах под эгидой УЕФА и ФИФА.
Глава УЕФА подтвердил намерение не допустить игроков клубов Суперлиги к участию на Евро-2020 и ЧМ-2022
  • Reuters

«Наша игра превратилась в величайший вид спорта на планете, основанный на соревновательности, честности и спортивных качествах. И мы не позволим этому измениться. Мы призываем миллионы любителей футбола во всём мире, а также СМИ, политиков и руководящие органы футбола поддержать нас, потому что мы делаем всё, что в наших силах, чтобы эта затея не увенчалась успехом. Как было ранее объявлено ФИФА и шестью конфедерациями, футболистам, которые будут выступать за команды закрытой лиги, будет запрещено играть на чемпионатах мира и Европы. Они не смогут представлять свои сборные в любых международных матчах», — цитирует слова Чеферина пресс-служба УЕФА

С 18 на 19 апреля 12 топ-клубов Европы объявили о создании Суперлиги. В их число вошли «Реал», «Челси», «Манчестер Сити», «Арсенал», «Манчестер Юнайтед», «Милан», «Атлетико», «Барселона», «Интер», «Ювентус», «Ливерпуль» и «Тоттенхэм». Президентом лиги стал Флорентино Перес, занимающий аналогичный пост в «Реале».

Ранее сообщалось, что УЕФА не будет исключать участников Суперлиги из ЛЧ-2020/21.

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