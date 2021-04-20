Источник: УЕФА не будет исключать участников Суперлиги из ЛЧ-2020/21

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) не будет исключать участников Суперлиги из текущих розыгрышей Лиги чемпионов и Лиги Европы.

Об этом сообщает ESPN. По информации издания, УЕФА не будет исключать из еврокубков участников европейской Суперлиги, несмотря на угрозы.

Из четырёх полуфиналистов Лиги чемпионов три присоединились к еврокубкам — «Реал», «Челси» и «Манчестер Сити». «Арсенал» и «Манчестер Юнайтед» вышли в полуфинал Лиги Европы.

К Суперлиге также официально присоединились такие клубы, как «Милан», «Атлетико», «Барселона», «Интер», «Ювентус», «Ливерпуль» и «Тоттенхэм». Президентом лиги стал Флорентино Перес, занимающий аналогичный пост в «Реале».

Ранее сообщалось, что глава Российского футбольного союза Дюков избран в исполком УЕФА.