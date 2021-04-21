Источник: «Милан» первым среди итальянских клубов отказался от участия в Суперлиге

«Милан» отказался от участия в европейской Суперлиге.

Об этом сообщает журналист Дэвид Орнштейн в Twitter.

Таким образом, «Милан» стал первым клубом итальянской Серии А, который отказался от участия в новом турнире.

Напомним, что организаторы европейской футбольной Суперлиги объявили об официальном формировании нового турнира. Участники турнира — «Арсенал», «Атлетико», «Барселона», «Интер», «Ливерпуль», «Манчестер Сити», «Манчестер Юнайтед», «Милан», «Реал», «Тоттенхэм», «Челси» и «Ювентус». Президентом Суперлиги стал Флорентино Перес, занимающий аналогичную должность в «Реале».

Позже в СМИ появилась информация, что «Арсенал», «Атлетико», «Барселона», «Ливерпуль», «Манчестер Сити», «Манчестер Юнайтед» и «Челси» приняли решение покинуть состав участников Суперлиги.

Ранее было официально объявлено о приостановке европейской футбольной Суперлиги.