Угрозы УЕФА, протесты фанатов и недовольство игроков: как идея создания Суперлиги вызвала отторжение в футбольном мире

Идея создания Суперлиги — нового футбольного турнира с участием сильнейших клубов Европы — вызвала ожесточённое сопротивление как со стороны руководящих федераций, так и болельщиков. УЕФА пригрозила футболистам, которые будут участвовать в соревновании, запретом на участие в чемпионатах мира и Европы. Президент Суперлиги Флорентино Перес в ответ заявил, что игрокам ничего не угрожает, а клубы смогут продолжить выступать в еврокубках.

Создание европейской Суперлиги остаётся главной темой обсуждения в мировом футболе. Вокруг нового турнира, организованного 12 командами из Англии, Испании и Италии, уже третьи сутки ведутся ожесточённые споры. К числу активных критиков этого проекта присоединился президент Международная федерация футбола (ФИФА) Джанни Инфантино, а в Союзе европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) объявили о санкциях, которые последуют в отношении организаторов соревнований.

Во вторник в швейцарском Монтрё состоялся 45-й конгресс УЕФА. Из протокольного мероприятия, на котором проходят выборы в руководство организации и обсуждается текущее положение дел в европейском футболе, он превратился в ещё одну платформу для критики Суперлиги. Выступая перед делегатами, глава ФИФА Инфантино напомнил создателям турнира об ответственности, которую они понесут, если не откажутся от своих планов.

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«ФИФА может только решительно осудить создание Суперлиги, которая будет закрытым клубом и представляет собой отход от действующих институтов, лиг, ассоциаций, от УЕФА и ФИФА. В погоне за возможной краткосрочной финансовой выгодой многое может оказаться отброшенным. Нужно, чтобы люди тщательно всё обдумали, взвесили и приняли ответственность. Если некоторые предпочтут идти своей дорогой, то пусть живут с последствиями своего выбора. Их выбор — их ответственность. Если конкретнее: ты либо в игре, либо нет. Нельзя быть наполовину тут и наполовину там», — сказал Инфантино.

Свою непримиримую позицию по отношению к закрытым турнирам наподобие Суперлиги повторил и президент УЕФА Александр Чеферин. Накануне в СМИ ходили разговоры о том, что игроков из клубов нового турнира могут отстранить от участия в чемпионатах мира и континента. Теперь эту информацию подтвердил глава европейского футбола.

«Наш спорт стал величайшим в мире благодаря соблюдению принципов открытого соревнования и честности и ориентации на спортивные достижения. Мы не можем допустить, чтобы это изменилось. Никогда и ни за что. Мы призываем каждого из миллионов любителей футбола по всему миру, мировые СМИ, политиков, а также руководящие футбольные инстанции — оказать нам решительную поддержку, когда мы прикладываем все усилия, чтобы эта затея ни в коем случае не увенчалась успехом», — заявил Чеферин.

«Как уже объявили ФИФА и шесть конфедераций, футболисты из команд, которые выступят в закрытой лиге, будут отстранены от участия в чемпионатах мира и Евро. Они не смогут играть в составе своих национальных сборных ни на одном из матчей», — добавил он.

Пока идея создания нового турнира с участием сильнейших клубов Европы, который должен прийти на замену Лиге чемпионов, а точнее стать его своеобразным спутником, не находит поддержки и среди игроков. По данным Daily Express, футболисты «Манчестер Юнайтед» провели встречу с исполнительным директором Эдом Вудвордом, на которой выразили своё недовольство тем, что их не проинформировали о вступлении клуба в Суперлигу. Полузащитник Бруну Фернандеш открыто выразил свою позицию, разместив в Instagram пост в поддержку Лиги чемпионов с подписью «Мечты нельзя купить».

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола не стал поддерживать УЕФА в возникшем споре, но при этом выразил удивление некоторыми принципами, на которых будет построена Суперлига. Он недоволен тем, что командам, которые примут участие, не придётся опасаться вылета из неё, а также удивлён отсутствием других титулованных клубов, оставшихся за бортом соревнований.

«Если успех гарантирован или поражение ничего не значит, то это не спорт. Я много раз говорил, что хочу видеть успешную Премьер-лигу, а не одну команду на вершине. Я не знаю, изменится ли заявление, и сможет ли пробиться наверх четвёрка или пятёрка команд. Нужно объяснить, почему одни команды вошли в число участников, а другие, вроде «Аякса», у которого четыре или пять побед в Лиге чемпионов, нет. Пусть объяснят это», — заявил Гвардиола.

Болельщики тоже не встретили идею Суперлиги восторженно. Более того, в Англии начались акции протеста против неё. Во время прошедшего накануне матча между «Ливерпулем», ставшим основателем нового турнира, и «Лидсом» над стадионом пролетел самолёт с баннером «Скажи нет Суперлиге». С подобными плакатами вышли на улицы и поклонники других клубов.

A plane with a ‘Say no to Super League” banner flies over Elland Road. pic.twitter.com/E4NT3i5I6B — Squawka News (@SquawkaNews) April 19, 2021

По данным The Times, в одном из шести английских клубов прислушались к фанатам. В коллективе, название которого не разглашается, состоялось закрытое обсуждение сложившейся ситуации, и, как сообщается, среди руководства преобладает мнение о том, что позицию болельщиков необходимо принять во внимание. В связи с этим один из членов Суперлиги уже в ближайшее время может объявить о своём выходе из проекта, отмечает издание.

Тем временем президент «Реала» и Суперлиги Флорентино Перес выступил в защиту нового турнира и постарался успокоить футболистов. В интервью El Chiringuito он заявил, что ни игроки, ни клубы не будут отстранены от матчей под эгидой ФИФА и УЕФА. Он уверен, что организации не имеют для этого юридических оснований.

«Каждый игрок может быть спокоен, потому что этого не произойдёт. Их не отстранят, если они присоединятся к Суперлиге. «Реал», «Манчестер Сити» и «Челси» не снимут с Лиги чемпионов и национальных чемпионатов. Это невозможно, уверяю вас. Со стопроцентной уверенностью говорю, что этого не случится, закон нас защищает», — сказал Перес.

Как будто в подтверждение этому хозяйственный суд № 17 Мадрида принял предварительное решение, согласно которому УЕФА и ФИФА не имеют права препятствовать созданию европейской Суперлиги и налагать санкции на участников нового турнира до тех пор, пока не будет рассмотрено дело Суперлиги.

Глава Суперлиги также опроверг заявления УЕФА о том, что турнир будет закрытым. Он пообещал допускать к участию по пять новых команд и организовать своеобразный второй дивизион, который, по мнению Переса, будет столь же интересен болельщикам. Помимо вопросов, связанных непосредственно с Суперлигой, президент «Реала» также высказался об изменении правил футбола. Перес пообещал подумать над тем, чтобы сократить длину матчей, так как сейчас, по его словам, молодым болельщикам тяжело смотреть футбол на протяжении всех 90 минут.